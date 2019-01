Infortunio Kroos: il tedesco del Real Madrid ha riportato una lesione di 2° grado all’adduttore e starà fermo almeno un mese.

La stagione 2018-19 continua ad essere particolarmente travagliata per il Real Madrid. I Blancos, non bastasse la sconfitta casalinga rimediata nell’ultimo turno della Liga contro la Real Sociedad, perdono per infortunio un elemento fondamentale della squadra titolare come Toni Kroos. Infortunio Kroos: il centrocampista tedesco, come reso noto attraverso un bollettino medico ufficiale, ha riportato «una lesione di secondo grado dell’adduttore della coscia sinistra».

Il Real Madrid non ha ufficializzato i tempi di recupero ma per l’ex Bayern si prospetta un’assenza dai campi di almeno un mese. Con l’infortunio di Kroos salgono a 31 gli infortuni accusati dai giocatori dei Blancos in appena 5 mesi, di cui ben 22 di carattere muscolare che hanno colpito, in tempi diversi, 17 giocatori.

