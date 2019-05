Real Madrid, è fatta per Jovic: l’annuncio la prossima settimana. L’attaccante dell’Eintracht si trasferisce alla Casa Blanca

Come riporta AS è ormai fatta per il passaggio di Luka Jovic al Real Madrid. L’attaccante dell’Eintracht Francoforte dovrebbe trasferirsi alla corte di Zinedine Zidane grazie a un esborso da 60 milioni di euro.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana, quando la stagione della squadra tedesca sarà finita. Ma il classe ’97 sarebbe ormai da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore delle Merengues.