Real Madrid: le grosse difficoltà difensive di Zidane

Il Real Madrid di Zidane ha grossi problemi difensivi. In questo avvio di stagione sta concedendo parecchio agli avversari

Oltre al crollo contro il Paris Saint Germain, è in generale l’intero avvio di stagione del Real Madrid ad essere pieno di problemi. Problematiche di ogni tipo, tra cui rapporti non troppo idilliaci tra lui e Florentino. Per quanto riguarda la tattica, i blancos finora concedono parecchio agli avversari.

Il Real sta vivendo il peggior inizio per produzione offensiva (xG), gol realizzati, pericolosità al tiro (xG per tiro), gol subiti e pericolosità dei tiri concessi delle ultime 5 stagioni. pic.twitter.com/wwR6SfUJIY — CalcioDatato (@CalcioDatato) September 18, 2019

Come si vede nel grafico di Calcio Datato, mai il Real Madrid di Zidane era partito così male. 6 gol subiti e 4.30 gol attesi concessi in 4 partite per quanto riguarda la Liga.