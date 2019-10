Real Madrid, lo sfogo di Zidane: «Presi due gol da polli» – VIDEO

Real Madrid, lo sfogo di Zidane dopo il pareggio casalingo contro il Bruges: «Abbiamo preso due gol da polli»

Il Real Madrid, dopo la severa sconfitta all’esordio stagionale in Champions League in casa del Psg, non si è certo risollevato ieri sera. Quando, alla prima davanti al pubblico del Bernabeu, è stato bloccato sul 2-2 dal modesto Bruges.

Le merengues, anzi, hanno dovuto rimontare nella ripresa un doppio svantaggio. Per via di una prestazione che ha lasciato grande delusione in Zidane. «Abbiamo preso due gol da polli», le sue parole.