Real Madrid, parla Hazard: «Qui devi vincere ogni anno. Ora sono maturo»

Real Madrid, parla Hazard: «Quando giochi qui devi vincere ogni anno. Io posso contribuire con la mia esperienza»

Eden Hazard è il colpo dell’estate del Real Madrid. Più di 100 milioni spesi dai Blancos per strappare il talento belga al Chelsea. Adesso il talento classe 1991 è in ritiro con le Merengues, e direttamente da lì ha parlato al Mundo Deportivo:

«In campo ho bisogno di libertà. A volte nel calcio è difficile, ma sono il tipo di giocatore che se non gioca liberamente sbaglia e va in panchina. Mi piace giocare a destra, a sinistra, al centro…io gioco d’istinto. Quando giochi nel Real, devi vincere ogni anno. E’ normale, in un club così. Io posso contribuire con l’esperienza, ora sono più maturo rispetto a quando sono arrivato al Chelsea».