Real Madrid, Perez apre all’addio di Zidane: «Magari dopo la Champions dice che se ne va»

Florentino Perez ha aperto alla possibilità di dover salutare Zinedine Zidane al termine della stagione: le sue parole

Ai microfoni di El Chiringuito, Florentino Perez mette un punto interrogativo sul futuro di Zinedine Zidane al Real Madrid. Il tecnico francese è sempre monitorato dalla Juve per un eventuale post-Sarri.

PEREZ – «Magari quando finisce la Champions dice che se ne va. Può essere, perché le persone si stancano. E hanno bisogno di riposare. Però per il momento non c’è alcun motivo perché se ne vada, io non lo vedo stanco».