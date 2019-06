Real Madrid, questo mercato è un film già visto: dieci anni fa le spese folli della Casa Blanca per creare un ciclo leggendario

Sono 255 i milioni spesi dal Real Madrid in un quello che, in linea teorica, dovrebbe essere l’antipasto della sessione estiva di calciomercato. Sono arrivati campioni e promesse: giocatori del calibro di Hazard, Jovic, Militao e Rodrygo. Un esborso folle che richiama alla memoria quello compiuto da Florentino Perez nel 2009.

Dieci anni or sono furono circa 260 i milioni versati per portare alla Casa Blanca i vari Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema, Xabi Alonso, Albiol, Negredo, Granero e Arbeloa. Molti di questi furono indispensabili nella costruzione di un ciclo vincente perdurato per quasi un decennio. Oggi il Real ci riprova…