Real-Roma, De Rossi a Sky: «Testa a Bologna per ripartire»

Il capitano Daniele De Rossi nel post partita: «Loro sono fortissimi, ti fanno correre a vuoto, è demoralizzante»

Nel post partita di Real Madrid–Roma, il capitano Daniele De Rossi ha rilasciato qualche dichiarazione a Sky Sport. Un De Rossi amareggiato, nonostante vincere al Bernabeu fosse già alla vigilia una mission impossible. «Quando giochi con una squadra che ti fa correre a vuoto è inevitabile demoralizzarsi. Abbiamo avuto occasioni per essere pungenti anche in contropiede ma hanno difensori fortissimi, fargli gol non è facile. Ho visto un atteggiamento migliore rispetto a domenica, siamo rimasti in campo. In queste partite altre volte abbiamo anche preso qualche schiaffo».

De Rossi è comunque risultato uno dei migliori in campo, ma la fase difensiva sulle fasce non è stata all’altezza della partita. «Possiamo leggerla in mille modi ma se ti puntano giocatori molto forti il modo per metterti in inferiorità numerica lo trovano. Loro sono forti ma siamo forti anche noi, dobbiamo trovare il modo di far vedere che siamo più forti di quanto abbiamo fatto fino ad ora».

Il capitano ha anche la ricetta per ripartire: «C’è poco da fare: lavorare, mettere la testa sul Bologna e non su queste partite né su quanto di buono fatto l’anno scorso. Il Bologna è in difficoltà ma lo siamo anche noi, abbiamo bisogno di punti. Sarà una partita difficile non dal punto di vista tecnico come oggi ma su quello agonistico».