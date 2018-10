Real Madrid, nostalgia CR7: sette ore senza segnare

L’addio a Cristiano Ronaldo ha messo in crisi il Real Madrid: sette ore senza gol per le merengues di Lopetegui

Crisi quasi senza precedenti per il Real Madrid di Julen Lopetegui. I blancos non hanno iniziato bene la stagione e i problemi riguardano soprattutto il reparto avanzato. La formazione blanca ieri è incappata nel ko esterno contro l’Alaves per 1-0, un’altra gara senza gol. E l’addio di Cristiano Ronaldo, ora alla Juventus, si fa sentire…

Il Real non va a segno da quasi sette ore, per la precisione sei ore e 49 minuti: oltre la sfida contro l’Alaves, tabellino vuoto con CSKA Mosca in Champions League (sconfitta per 1-0), nel derby con l’Atletico Madrid (pareggio per 0-0) e nel terribile ko per 4-0 contro il Siviglia. E bisogna conteggiare anche i 49’ contro l’Espanyol. Lopetegui è sulla graticola, statistiche terribili senza CR7…