Real Madrid, Vinicius: «Ronaldo? Nessuno ha fatto quello che ha fatto lui»

Real Madrid, Vinicius parla della sua stagione e della scelta di venire a giocare in Europa: parole al miele per Ronaldo

Vinicius Junior, attaccante brasiliano del Real Madrid, ha parlato a Jornal Extra: «Penso di aver scelto il momento giusto per arrivare in Europa: nel Flamengo le cose stavano andando benissimo ma non avevo molto modo di crescere ancora».

«Parlo molto con Zidane. Ronaldo? Parliamo di una leggenda del club, nessuno ha fatto quello che ha fatto lui. Non credevo in nessun momento che avrei dovuto rimpiazzarlo».