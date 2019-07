Real Madrid, Zidane lascia il ritiro in Canada per un lutto familiare

Real Madrid, l’allenatore dei blancos, Zinedine Zidane, lascia il Canada per un lutto in famiglia

Nella giornata di ieri, Zinedine Zidane lasciava il ritiro del Real Madrid in Canada. Quest’oggi vieniamo a sapere il motivo. L’allenatore dei blancos è rientrato in patria per un lutto familiare.

Come riporta il sito ufficiale del club spagnolo: «I Blancos hanno osservato un minuto di silenzio nel corso del ritiro di Montreal per ricordare Farid Zidane, fratello di Zinedine, deceduto nella giornata odierna».