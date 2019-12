Il tecnico del Real Madrid Zidane ha parlato di Bale in conferenza stampa: «Dopo i giorni di riposo non riesce ad allenarsi normalmente»

Nuove scintille in casa Real Madrid tra Zinedine Zidane e Gareth Bale. Il rapporto tra i due è ormai logoro, ma questa volta ha lanciare una provocazione pubblica è stato il tecnico dei blancos in conferenza stampa.

«Dopo i giorni di riposo non riesce ad allenarsi normalmente. Il golf? Io faccio l’allenatore, i giocatori sono maggiorenni e sanno cosa devono fare. Non so se i giocatori possano fare qualcos’altro. Non è solo importante allenarsi, ma mangiare bene e recuperare. Penso che i giocatori lo facciano e qui abbiamo uno dei migliori staff medici», ha concluso Zidane.