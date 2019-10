Rebus Dzeko, Petrachi ascoltato oggi in Procura Federale

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, è stato ascoltato oggi dalla Procura Federale riguardo la questione Dzeko

Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, è stato oggi in Procura Federale accompagnato dall’avvocato Conte e il segretario sportivo Longo. Il motivo della convocazione riguarda la questione Dzeko.

I procuratori vogliono far luce sull’affare Dzeko dopo che lo stesso Petrachi, aveva rilasciato alcune dichiarazioni in cui faceva riferimento alla trattativa che avrebbe potuto portare il bosniaco all’Inter, trattativa cominciata a maggio. In quel periodo il ds giallorosso lavorava ancora per il Torino.