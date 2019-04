Le squadre che detengono i migliori record di vittorie consecutive in Serie A: primeggiano i nerazzurri di Mancini

Il record di vittorie consecutive in Serie A a girone unico è dell’Inter di Roberto Mancini, che nel 2006/07 mise in fila 17 successi consecutivi. Era quello il primo campionato post Calciopoli, vinto dai nerazzurri con un distacco di 22 punti dalla Roma, seconda, e 35 dalla Lazio, terza, con la Juventus in Serie B.

La cavalcata della squadra di Mancini iniziò il 25 ottobre 2006 con una vittoria per 4-1 sul Livorno, e si concluse il 25 febbraio 2007 con un successo in trasferta contro il Catania per 5-2. A interrompere la striscia vincente dei nerazzurri ci pensò 3 giorni più tardi l’Udinese, che strappò un pareggio per 1-1 a San Siro alla capolista, con rete iniziale di Obodo e pareggio di Hernan Crespo.

Nessuno prima e dopo ha fatto meglio dei nerazzurri in Serie A. La squadra che si è avvicinata di più al primato di vittorie consecutive è stata la Juventus, che nel 2015-16 con Massimiliano Allegri in panchina arrivò fino a 15 successi di fila, 2 in meno degli storici rivali. Terzo gradino del podio ancora per i bianconeri, arrivati a 12 successi di fila con Allegri nella scorsa stagione e con Conte nel 2013-14. In generale, da quando il campionato italiano è passato (primo anno fu il 2004-2005) a 20 squadre la possibilità di infilare filotti positivi è cresciuta notevolmente.

