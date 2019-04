La classifica dei portieri che hanno stabilito i record di imbattibilità più lunghi nella storia della Serie A: la top 10 di sempre

Nella storia della Serie A ci sono stati diversi portieri in grado di mantenere imbattuta la propria porta per una serie di partite consecutive. Questa è la classifica dei portieri che hanno stabilito i record di imbattibilità più lunghi nel massimo campionato italiano.

Record imbattibilità portieri Serie A: in vetta c’è Gianluigi Buffon, che con la maglia della Juventus nella stagione 2015-16 superò il precedente primato stabilito da Sebastiano Rossi con 974 minuti e 10 partite di fila senza subire gol, dal gol di Antonio Cassano al 64′ di Sampdoria-Juventus 1-2 del 10 gennaio 2016, fino al calcio di rigore di Andrea Belotti al 48′ di Torino-Juventus 1-4 del 20 marzo 2016.

Seconda piazza come detto occupata dal portiere del Grande Milan di Fabio Capello, che nella stagione 1993-94 restò imbattuto per 929 minuti con Sebastiano Rossi. Chiude il podio Dino Zoff, che con la Juventus nella stagione 1972-73 restò imbattuto per 903 minuti, battendo il precedente primato che era stato stabilito dal portiere del Cagliari Adriano Reginato nella stagione 1966-67 con 712 minuti, attuale decimo miglior risultato di sempre.

Nella top 10 Buffon compare anche un’altra volta, visto che i suoi 745 minuti di imbattibilità nella stagione 2013-14 gli regalano il 7° posto assoluto. Per il resto in questa classifica speciale figurano anche l’ex Genoa Mario Da Pozzo, Davide Pinato, Luca Marchegiani e Morgan De Sanctis.

Record imbattibilità portieri Serie A: la classifica