Battendo la Roma nel prossimo turno la Juventus potrebbe far già registrare il record di punti del girone d’andata e diventare campione d’inverno con ben due turni di anticipo…

La Juventus non è ancora campione d’inverno, ma poco ci manca: la vittoria in extremis del Napoli sul Cagliari ieri ha rimandato la festicciola. Al momento i bianconeri sono a +8 sugli azzurri quando mancano tre giornate alla fine. Posto che è quasi scontato che la squadra di Carlo Ancelotti batta la Spal il prossimo turno, agli uomini di Massimiliano Allegri servirà battere la Roma fuori casa (impresa non semplicissima) per vincere il girone d’andata con due giornate di anticipo e macinare un altro record. Dopo 16 giornate infatti la Juve vanta 46 punti: ha sempre vinto cioè, tranne una volta (il pareggio alla nona giornata col Genoa). Al momento i bianconeri hanno già eguagliato i primati europei di Barcellona 2012/2013 e Manchester City 2017/2018 dopo altrettante giornate.

Le proiezioni, come già scritto tante volte, fanno impressione: la Juventus può vincere il campionato con 109 punti battendo il suo stesso record di 102 (ai tempi di Antonio Conte, stagione 2013/2014) e al momento non subisce nemmeno gol da cinque giornate di fila! Battere la Roma significherebbe vincere il girone d’andata mettendo già in cassa il record di punti della prima parte del campionato, di fatto un anticipo cioè di ciò che potrebbe avvenire al ritorno quando – come vi avevamo già raccontato – potenzialmente i giocatori Allegri potrebbero alzare l’ottavo Scudetto di fila addirittura prima di Pasqua. Incredibile.