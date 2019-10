Reggina: a un passo Mastour, l’ex talentino del Milan

Reggina vicinissima al tesseramento di Hachim Mastour, giovane talento mai decollato del Milan. Le ultime sulla trattativa

Hachim Mastour sta per vestire la maglia della Reggina. Il club calabrese è pronto a tesserare il trequartista italiano naturalizzato marocchino, come riporta Alfredo Pedullà.

Pronto un triennale per il talento del Milan mai sbocciato nel calcio che conta. Dopo il flop in rossonero, al Malaga e allo Zolle, il Diavolo ha optato per la risoluzione del contratto. Per lo svincolato è pronto un triennale.