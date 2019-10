Reina: «Orgoglioso della reazione dei ragazzi, giocheremo meglio»

Il portiere del Milan è stato decisivo nella vittoria dei rossoneri contro il Genoa per 1-2

Non avrebbe dovuto giocare e invece alla fine è toccato a lui. Pepe Reina ieri ha preso il posto di Donnarumma e tanta parte dei tre punti conquistati dal Milan sono suoi. Un po’ croce e un po’ delizia. Un’uscita non perfetta in occasione del gol del Genoa e una parata all’ultimo respiro che ha impedito ai liguri il pareggio. L’estremo difensore ha così commentato ai microfoni di Milan Tv.

«Dopo l’errore del primo tempo l’esperienza mi ha aiutato a non uscire dalla partita e ad essere concentrato su ogni dettaglio. Sono orgoglioso della reazione dei ragazzi, soprattutto dopo una brutta sconfitta con la Fiorentina e un brutto primo tempo. Non abbiamo mai mollato, abbiamo cercato di ribaltare la partita e alla fine ci portiamo a casa tre punti veramente importanti».

«Sapevamo che un gol ci avrebbe rimesso in partita. Non potevamo mollare in questo momento in cui c’è un po’ di sfiducia, in cui a volte il pallone sembra bruciare e non è facilissimo giocare. Dobbiamo dare il 100%. Poi si può anche sbagliare perché è il calcio, ma dovevamo tornare a casa consapevoli di aver dato il massimo. I momenti di fiducia arriveranno e la squadra giocherà meglio».