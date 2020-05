Reina, lite social con un rapper: «Fascista di m***a»

Pepe Reina è stato protagonista di una lite social con il rapper Nega che gli ha dato del fascista. La ricostruzione

Pepe Reina si è scontrato sui social con il rapper Nega della crew Los Chikos del Mai’z. Il motivo? Le simpatie politiche del portiere dell’Aston Villa per il partita di destra Vox.

Reina aveva scritto: «Bene, sembra che le persone siano andate in strada, giusto?» (con gli hashtag “democrazia” e “uniti siamo più forti). Frase che non è piaciuta a Nega, che ha risposto: «Guarda che sei uno str… anche in nazionale pensavi di essere super divertente ed eri solo imbarazzante. E oh, sorpresa, alla fine è stato confermato che eri uno str. Il più str… Fascista di m…». Il portiere ha chiuso così la discussione: «Meno lezioni di dignità, campione».