Pavel Nedved ha parlato nel pre-partita di Manchester United-Juventus rilasciando alcune parole sull’inchiesta di Report di ieri sera

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved, ha parlato nel pre-partita del match tra Manchester United e Juventus rilasciando qualche dichiarazione a SkySport su quanto detto ieri sera nel servizio di Report sul caso dei biglietti, ma anche sulla sfida di stasera. Ecco le sue parole: «L’inchiesta di Report sui biglietti? E’ un grande problema, in questo momento per rispondere a questa domanda consiglierei di rileggere quanto detto da Agnelli alla Commissione Antimafia, è stato molto attento e preciso».

«Ricordi a Old Trafford? Bellissimi, parliamo di troppo tempo fa e dobbiamo vivere il presente: tutto il mondo ci guarderà, abbiamo tutto per fare una grande gara. Ronaldo? Bello per lui tornare qua, dove ha iniziato nel grande calcio: è un grandissimo club, sarà emozionante per lui, ha grandissima personalità e vuole vincere sempre. Lo dimostrerà stasera»