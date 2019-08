Ribery e Balotelli: due “big” svincolati nel mirino della Fiorentina

Nel mirino della Fiorentina due svincolati di lusso: Ribery e Balotelli. I due hanno ingaggi top ma Pradé lavora al possibile colpo

La Fiorentina sogna un grande colpo, uno di quelli in grado di entusiasmare i tifosi e svoltare la stagione. I nomi sul taccuino di Pradé sono quelli di due svincolati di lusso: Ribery e Balotelli.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, nonostante non bisognerebbe sborsare nulla per i loro cartellini, gli ingaggi sono super. I viola al momento non possono permettersi di pagare uno stipendio simile ad un giocatore, seppur un top player. Pradé e Barone hanno comunque voglia di fare un grande colpo: in settimana potrebbero esserci importanti novità.