Ribery, dichiarazioni d’amore: «Folgorato dalla notte della presentazione»

Ribery, dichiarazioni d’amore per la Fiorentina: «Folgorato dalla notte della presentazione, Chiesa e Castrovilli al top»

Franck Ribery si mette a nudo. E lo fa in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. «Quando ho accettato di venire alla Fiorentina non potevo sapere che sarebbe stato amore a prima vista. E invece è stato così, sin dalla sera della presentazione. Quella notte è stata speciale e la porterò sempre con me».

Poi sulle sue prime settimane in viola. «Sono venuto con la stessa determinazione che avevo in Germania. Firenze mi ricorda Marsiglia: la mentalità dei tifosi è la stessa, sono caldi e passionali. La gente qui vive per il calcio e mi spinge a dare l’anima per la squadra. Ho giocato 12 anni in Germania dove si corre sino al 90′ qualunque sia il risultato: qui si lavora più sulla tattica e c’è molta strategia. Parlo tanto con Chiesa e Castrovilli, sono ragazzi in gamba e vogliamo crescere tutti insieme».