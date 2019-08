Ribery Fiorentina, accordo vicino: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che porterebbe l’esterno francese a Firenze

Ribery non è più un sogno. L’esterno francese ex Bayern Monaco è sempre più vicino alla Fiorentina. Secondo Sky Sport i contatti sono sempre più fitti, e la chiusura potrebbe arrivare già in giornata.

Accordo raggiunto per l’ingaggio per 4/4,5 milioni di euro. In via di definizione anche le problematiche fiscali e la situazione legata all’ingaggio del fisioterapista di fiducia di Ribery. Firenze sogna e quel sogno potrebbe diventare presto realtà. Il francese potrebbe essere a Firenze già domani.