Ribery risponde a Frey: «Ho firmato per la Viola, Viola per sempre»

Franck Ribery ha risposto ad una foto postata dal suo amico Sebastian Frey sul proprio profilo Instagram

Torna il sereno tra Franck Ribery e la Fiorentina. Dopo il furto nella sua abitazione che aveva fatto ipotizzare un addio a Firenze da parte del francese, ieri il giocatore ha commentato una foto del suo amico Sebastian Frey. L’ex portiere viola aveva immaginato una permanenza del connazionale a Firenze nonostante quanto accaduto.

«Fratello mio, grazie tante. Tu mi conosci e sai da dove vengo e che non sono il tipo da fare marcia indietro. Quello che dico, faccio. Piacere a tutti non è possibile. Io nel frattempo ho messo gli scarpini e ho dalla mia parte i veri tifosi del club e la città che contano su di me, il resto mi importa poco. La verità è che ho firmato per la Viola, Viola per sempre»