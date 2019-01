Ricavi, la Juventus tiene il passo dei grandi top club europei

Il processo di crescita della Juventus procede anche fuori dal campo di gioco. I ricavi dell’azienda bianconera continuano ad aumentare

La crescita della Juventus prosegue inarrestabile e non si limita ai soli risultati sul campo. Anche in termini di bilancio, infatti, la società di Andrea Agnelli sta dimostrando di saper tenere il passo dei grandi club europei. Un processo cominciato ormai diversi anni fa e che sembra ben lontano dall’interrompersi.

La crescita della Juventus è determinata dall’aumento dei ricavi, grazie soprattutto al percorso in Champions League, e per l’aumento delle attività commerciali. Ormai le società di calcio sono diventate delle vere e proprie aziende e come tali portatrici di un brand capace di attrarre un pubblico sempre più visto come un cliente piuttosto che come un tifoso.

Nella panoramica offerta da Sky Sport emerge il confronto con alcuni i grandi top club europei vincitori degli ultimi campionati: Barcellona, Bayern Monaco, Psg, Manchester City e Porto. La Juventus si colloca al quinto posto assoluto, davanti al Porto, ma presenta ampi spazi di crescita dal momento che circa il 50% dei ricavi complessivi sono garantiti dai diritti televisivi, un’enormità se si pensa che per Barcellona e Psg tale percentuale sia ridotta rispettivamente al 32% e al 24%. In quanto a diritti tv, invece, nell’ultimo quinquennio la Juventus ha incassato più di tutti dalla UEFA: 406 milioni di euro, persino più del Real Madrid.

Interessante è invece il dato relativo ai ricavi commerciali della Juventus, attualmente il 36% del totale, che ha subito un’evoluzione costante arrivando quasi a raddoppiare: dai 70 milioni della stagione 2011-12 ai 145 nel 2017-18. Ricavi commerciali che non considerano ancora l’effetto Cristiano Ronaldo, il quale sicuramente darà una spinta ulteriore nel miglioramento degli affari bianconeri. Sponsorizzazioni, pubblicità e merchandising sono le chiavi di questa crescita.