Atalanta, c’è un caso Rigoni? Non convocato per la Juve

C’è un caso Rigoni all’Atalanta? L’argentino non è stato convocato per la gara con la Juventus, Gasperini non ha spiegato in conferenza

C’è un caso Emiliano Rigoni in casa Atalanta a poche ore dalla sfida contro la Juventus? A sorpresa il calciatore argentino della Dea non è stato convocato dal tecnico Gian Piero Gasperini per la sfida contro la Juventus di oggi pomeriggio alle ore 15 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Oggi si giocano le sfide del Boxing Day di Santo Stefano valevoli per la giornata numero 18 del campionato italiano di Serie A 2018/2019 e spicca questa sfida insieme a Inter-Napoli. Ma torniamo al presunto caso Rigoni. Tra pochi giorni inizia il calciomercato e chiaramente un’assenza del genere, non giustificata ufficialmente da problemi fisici, fa letteralmente notizia.

Che sia il primo passo verso una cessione dell’argentino dopo soli quattro mesi dal suo arrivo in Italia? La scorsa estate Rigoni è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro da versare allo Zenit San Pietroburgo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, resta da monitorare la posizione di Rigoni che oggi osserverà i suoi compagni solamente dalla tribuna. Nella conferenza di ieri Gasperini non ha rilasciato spiegazioni a riguardo circa l’esclusione dai convocati dell’ex Zenit, mentre secondo quanto riporta L’Eco di Bergamo sarà il tecnico a chiarire la decisione dopo la partita odierna.