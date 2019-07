Rigoni Sampdoria: perché è un profilo adatto a Di Francesco

Uno degli obiettivi della Sampdoria è Emiliano Rigoni. L’argentino sembra funzionale per il calcio di Eusebio Di Francesco

La Sampdoria sta cercando di fare un mercato consono per le idee tattiche di Eusebio Di Francesco. Uno degli obiettivi blucerchiati è quello di Emiliano Rigoni. Fantasista mancino dello Zenit, possiede una caratteristica importante per il tecnico ex Roma. Ossia, riceve palla in posizioni defilate.

Il 433 di Di Francesco, infatti, privilegia le corsie esterne con continue connessioni tra ala, mezzala e e terzino. Sono quindi importanti giocatori in grado di dare ampiezza.