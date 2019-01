Siria-Australia e il rigore che non c’è: incredibile errore dell’arbitro – VIDEO

Il clamoroso rigore concesso alla Siria in Coppa d’Asia ha fatto il giro del mondo: incredibile l’errore da parte del direttore di gara

Nella notte si è giocato il match tra Australia e Siria, valevole per la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa d’Asia. Il match è sorprendentemente equilibrato, con l’Australia che passa due volte in vantaggio e per due volte viene ripresa dai siriani. Proprio in occasione del secondo pareggio dei siriani, al 79′, si verifica l’accaduto a metà tra il comico ed il grottesco. Due compagni di squadra siriani, Mohamad Tamer Haj e Omar Al Soma, si scontrano all’interno dell’area di rigore. L’arbitro, non vedendo la dinamica dell’azione e confuso dalle proteste dei giocatori siriani, decreta il calcio di rigore, provocando le accese proteste dei Socceroos. La Siria pareggia, realizzando il rigore. Il match si è poi concluso con la vittoria per 3-2 degli australiani.