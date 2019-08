Rinnovo Dzeko, Nainggolan gli fa i complimenti: è subito polemica – FOTO

Rinnovo Dzeko, Nainggolan gli fa i complimenti: è subito polemica. I tifosi nerazzurri rimproverano il centrocampista – FOTO

I rapporti tra l’Inter e Nainggolan non sono stati mai facili. Nonostante l’ultima fase di campionato in crescendo, il Ninja non si è lasciato bene con tutto l’ambiente nerazzurro.

A conferma di questo un episodio social: Nainggolan si è complimentato con il suo ex compagno Edin Dzeko per il rinnovo con la Roma. Il bosniaco era vicinissimo all’Inter ma ora la trattativa sembra sfumata.