Rinnovo Fabian Ruiz: il Napoli fissa l’appuntamento, ecco quando si terrà

Rinnovo Fabian Ruiz: il Napoli fissa l’appuntamento per scacciare Real Madrid e Barcellona, ecco quando si terrà

Il Real Madrid, su tutte. Ma anche il Manchester City ed il Barcellona. Le grandi d’Europa si sono accorte di Fabian Ruiz e, così, cominciano a posare occhi ed interesse sullo spagnolo del Napoli.

Che in azzurro, al momento, ha un contratto fino al 2023 da 2,5 milioni a stagione. Motivo per cui l’accordo potrebbe comunque essere ridiscusso in vista di un ritocco verso l’alto: l’appuntamento con il procuratore – secondo Il Corriere dello Sport – è fissato per dopo Natale. Per parlare di adeguamento, clausole e prospettive future.