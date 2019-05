Rinnovo Gasperini: i motivi che hanno spinto il tecnico a restare all’Atalanta

Rinnovo Gasperini: il tecnico pronto a firmare fino al 2022, i motivi che lo hanno spinto a rifiutare la Roma per restare all’Atalanta

Una storia troppo intensa per spezzarsi così, sul più bello. E’ la storia che ha unito ed unirà ancora l’Atalanta e Gasperini. Perché il tecnico probabilmente già nella giornata odierna formalizzerà quanto emerso dal lungo vertice di ieri con il presidente Percassi: la volontà delle parti di proseguire insieme, con tanto di rinnovo del contratto fino al 2022.

Una decisione maturata dall’allenatore che ha portato la Champions League a Bergamo per la prima volta nella storia nonostante la corte serrata della Roma. Un invito declinato in seguito all’adeguamento dell’ingaggio (percepirà circa 2,2 milioni a stagione), ma soprattutto dopo aver ricevuto adeguate garanzie tecniche.

Quelle che gli ha assicurato Percassi: una rosa competitiva per il doppio impegno e la conferma dei big. Salvo offerte irrinunciabili, il cui incasso verrebbe comunque riutilizzato per il mercato in entrata.