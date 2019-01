Inter, Wanda bluffa o fa sul serio? Si cerca la strada del dialogo

Lunedì l’incontro tra l’Inter e Wanda Nara per il rinnovo di Icardi: i nerazzurri proveranno ad usare la diplomazia per ripianare le divergenze, da capire però le intenzioni dell’argentina

La situazione relativa al rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter è ancora complessa, ma i nerazzurri restano al momento abbastanza fiduciosi: dopo le tensioni delle scorse settimane con la moglie e agente dell’attaccante argentino Wanda Nara, l’ultima strategia della società – riportano stamane le indiscrezioni – potrebbe essere quella del dialogo costruttivo. Niente ultimatum insomma, ma ci sarà prima di tutto da comprendere lunedì, quando Wanda e i dirigenti interisti si siederanno allo stesso tavolo, quali saranno le intezioni delle bionda ex showgirl: l’offerta dell’Inter di 6 milioni di euro annui di ingaggio non soddisfa per nulla le pretese dell’argentina, che chiederebbe almeno 9/10 milioni di euro.

La distanza resta insomma ampia, ma non del tutto incolmabile con uno sforzo reciproco in fin dei conti: per questo l’Inter proverà a dialogare utilizzando la giusta diplomazia. La stessa Wanda Nara ieri, in occasione della consegna del Tapiro d’Oro, è parsa a parole tutto sommato abbastanza più conciliante rispetto ai toni polemici mostrati, soprattutto via social, qualche settimana fa nei confronti dell’Inter. Questione di tattica o un reale intento di venirsi incontro? Lo capiremo dopodomani.