Rinnovo Insigne, discussioni in stand-by tra Napoli e giocatore

Rinnovo Insigne, le parti non sarebbero in contatto al momento. E per il futuro spunta una clamorosa idea

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Insigne. L’entourage del giocatore e il Napoli, in questo momento, non hanno trovato un accordo e non sarebbero in contatto per farlo nel prossimo futuro.

Ecco quindi l’idea di un prolungamento che dipende dai risultati della squadra. Se gli azzurri dovessero raggiungere risultati importanti, il capitano e la società si verrebbero incontro con più facilità. Ma questa, al momento, resta solo un’ipotesi.