Rinnovo Insigne, l'agente: «Offerta non congrua, non ha chiesto la luna...»

L’agente di Lorenzo Insigne torna a parlare della trattativa per il rinnovo con il Napoli, aprendo a un dialogo con la società

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ai microfoni di Canale 21 ha parlato della trattativa per il rinnovo del capitano azzurro con il Napoli lasciando aperto uno spiraglio per un dialogo con la società.

RINNOVO – «L’offerta che è stata presentata non è stata ritenuta congrua, ma questo non vuol dire che non ci parleremo ancora. Ognuno fa la sua parte, la cosa più giusta è parlare tra di noi. Lorenzo non ha chiesto la luna, sente Napoli parte del suo corpo. Tiene troppo a Napoli e ai napoletani, fatico a immaginare un calciatore più attaccato alla maglia azzurra».

INFORTUNIO – «Ha ancora un po’ di fastidio, fossi in lui aspetterei di rimettermi per bene prima di rientrare».