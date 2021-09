Rinnovo Insigne, ultimo Napoli-Juve per Lorenzo? Con De Laurentiis tutto tace

Quello di domani sera potrebbe essere l’ultimo Napoli-Juve per Lorenzo Insigne: tutto tace sul fronte rinnovo

Come spiega La Gazzetta dello Sport, ipoteticamente, questo potrebbe essere l’ultimo Napoli-Juve che il capitano giocherà al Maradona. Con Aurelio De Laurentiis non c’è nessun tipo di rapporto, le parti sono ferme sulle rispettive posizioni e non hanno intenzione di fare il primo passo, anche perché senza la volontà di venirsi incontro, qualsiasi tentativo di ritrovarsi non avrebbe senso.