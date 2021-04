Sampdoria, Ranieri: «Rinnovo? Non è un problema economico»

Rinnovo Ranieri, il tecnico della Sampdoria toglie dal tavolo il problema economico: le dichiarazioni sull’incontro con Ferrero

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, prende tempo in relazione al rinnovo di contratto. Come riporta il Secolo XIX, l’allenatore precisa che l’aspetto economico è l’ultimo dei problemi sui cui doversi confrontare.

«Ferrero? Abbiamo parlato del più e del meno, ma abbiamo davanti settimane per capirci, per parlare di progetti. Preciso che non è un problema economico, il mio contratto non lo è mai stato in carriera e non lo è certamente adesso. La cosa importante è portare la squadra al massimo della sua possibilità e vogliamo lavorare per questo».

