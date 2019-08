Rinnovo Under, parla il turco: «Il club ha realizzato il mio desiderio»

Rinnovo Under, parla il turco dopo l’ufficializzazione dell’accordo trovato con la Roma: contratto fino al 2023

Cenzig Under è al settimo cielo dopo il rinnovo di contratto con la Roma. L’esterno turco, infatti, resterà in giallorosso fino al 2023.

Ecco le sue parole ai canali tematici della società: «Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi. È un momento davvero felice per me. Ringrazio il Club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma».