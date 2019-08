Rinnovo Zaniolo, le cifre dell’accordo con la Roma fino al 2024

Rinnovo Zaniolo, le cifre dell’accordo del talento classe 1999 con la Roma: ecco quanto guadagnerà fino al 2024

All’indomani dell’atteso rinnovo tra Zaniolo e la Roma, Il Corriere dello Sport riporta alcuni retroscena della trattativa tra le parti che ha portato alla firma fino al 2024.

Il talento classe 1999, infatti, guadagnerà 1,7 milioni bonus compresi. L’accordo è arrivato a margine di una trattativa complessa, sbloccata quando l’agente del centrocampista stava per lasciare la Capitale ed è stato invece richiamato in sede per la firma.