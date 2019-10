Rinvio Barcellona Real Madrid, è ufficiale. Serve accordo per recuperarla

Rinvio Barcellona Real Madrid, è ufficiale. Lo comunica la Federcalcio spagnola, ora serve accordo tra i club per la data del recupero

Adesso è ufficiale, Barcellona-Real Madrid è stata rinviata e, quindi, non si giocherà il prossimo 26 ottobre. Lo ha comunicato la federcalcio spagnola alla luce dei recenti eventi in Catalogna.

Ancora ignota la data del recupero. Saranno i due club a dover mettersi d’accordo per stabilire la data in cui si giocherà. Se le compagini non saranno in grado di farlo, lo deciderà la stessa Rfef.