Rinvio Sampdoria Roma, si attende il verdetto. Le ultime

Rinvio Sampdoria Roma, partita verso la regolare disputa. Si attende tuttavia un verdetto definitivo verso le 11 di questa mattina

Non è ancora certa la possibilità di vedere Sampdoria e Roma battagliare sul terreno di gioco di Marassi. Questo perché le previsioni climatiche, a Genova, lasciano presagire un peggioramento del tempo a ridosso della partita.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, se la situazione non dovesse precipitare in maniera netta la sfida si giocherà regolarmente. A chiarire ulteriormente la situazione, inoltre, sarà una comunicazione definitiva verso le ore 11.