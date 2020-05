Ripresa serie A, la partita si gioca sugli esami medici: tamponi da fare subito, poi i test sierologici. Rimane il nodo

La vera partita non si giocherà sul campo, ma sugli esami da effettuare. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla ripresa della serie A e al protocollo da mettere in atto.

Tamponi subito – si legge – poi solo test sierologici: la strategia federale rimane in linea con i bisogni del paese, dunque sarà necessario trovare un accordo. Le procedure sanitarie saranno fondamentali.