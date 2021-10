Risultati e classifica Serie A live: l’ottava giornata scatta dal Picco

Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della ottava giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ottava giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 16 e lunedì 18 ottobre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Si riparte con il pomeriggio del sabato che vivrà sulla sfida salvezza del Picco in attesa della supersfida dell’Olimpico che vedrà Simone Inzaghi tornare nei panni di avversario della “sua” Lazio. A chiudere, in serata, ecco il Milan alle prese con la trappola Hellas Verona. Il lunch match della domenica sarà l’occasione per capire se Mazzarri avrà finalmente acceso l’interruttore del Cagliari, mentre alle 15 spazio all’Atalanta impegnata al Castellani e occhi puntati su Marassi laddove Ballardini si gioca la panchina. Serata con il Napoli capolista ad anticipare l’attesissimo Allegri contro Mourinho. Chiude la giornata il posticipo del lunedì tra Venezia e Fiorentina.

Sabato 16 ottobre

Spezia-Salernitana 0-0 LIVE

Lazio-Inter ore 18.00

Milan-Hellas Verona ore 20.45

Domenica 17 ottobre

Cagliari-Sampdoria ore 12.30

Genoa-Sassuolo ore 15.00

Empoli-Atalanta ore 15.00

Udinese-Bologna ore 15.00

Napoli-Torino ore 18.00

Juventus-Roma ore 20.45



Lunedì 18 ottobre

Venezia-Fiorentina ore 20.45

CLASSIFICA

Napoli 21

Milan 19

Inter 17

Roma 15

Fiorentina 12

Atalanta 11

Lazio 11

Juventus 11

Bologna 11

Empoli 9

Verona 8

Torino 8

Udinese 8

Sassuolo 7

Sampdoria 6

Genoa 5

Venezia 5

Spezia 4

Salernitana 4

Cagliari 3