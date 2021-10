Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della undicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla undicesima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 30 ottobre e lunedì 1 novembre: i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il turno scatta con un sabato fortemente adrenalinico, in partenza con la trasferta della Lazio a Bergamo e con quella della Juve a Verona, prima della sfida di centro classifica (almeno in prospettiva) tra Toro e Samp. Domenica battezzata invece dall’Inter che ospita l’Udinese, mentre la sfida di vertice si riscalderà in serata con il derby campano tra Salernitana e Napoli, poi con il big match dell’Olimpico Roma–Milan. A chiudere il posticipo di novembre tra Bologna e Cagliari.

Sabato 30 ottobre

Atalanta-Lazio 0-1 LIVE (18′ Pedro)

Hellas Verona-Juventus ore 18.00

Torino-Sampdoria ore 20.45

Domenica 31 ottobre

Inter-Udinese ore 12.30

Fiorentina-Spezia ore 15.00

Genoa-Venezia ore 15.00

Sassuolo-Empoli ore 15.00

Salernitana-Napoli ore 18.00

Roma-Milan ore 20.45

Lunedì 1 novembre

Bologna-Cagliari ore 20.45

CLASSIFICA

Milan 28

Napoli 28

Inter 21

Roma 19

Atalanta 18

Lazio 17

Fiorentina 15

Juventus 15

Sassuolo 14

Bologna 12

Empoli 12

Verona 12

Torino 11

Udinese 11

Sampdoria 9

Venezia 8

Spezia 8

Genoa 7

Salernitana 7

Cagliari 6