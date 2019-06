Ritiro Atalanta 2019: il raduno, le date e le amichevoli in programma

Ritiro Atalanta 2019: le date del raduno, del pre-campionato a Clusone e delle amichevoli in programma in Inghilterra

Sarà un’estate ricca di impegni per l’Atalanta, chiamata a preparare una della stagioni più esaltanti della sua storia. Quella che, per la prima volta, vedrà gli orobici calcare il palcoscenico della Champions League. Il raduno, innanzitutto, è stato fissato per 11 luglio a Bergamo, con partenza la sera stessa per il ritiro di Clusone.

Lì i bergamaschi affronteranno tre test amichevoli, nel corso della preparazione pre-campionato: il 14 luglio contro la Rappresentativa Città di Clusone, il 20 contro il Brusaporto ed il 21 contro il Renate. Il 25 si chiuderà il ritiro e il 26 la squadra di Gasperini partirà alla volta del Regno Unito, dove affronterà altrettanti impegni: il 27 contro i gallesi dello Swansea (Championship), il 30 contro il Norwich neopromosso in Premier ed il 2 agosto il Leicester.