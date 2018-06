Ritiro Fiorentina, sono 28 i calciatori convocati da mister Stefano Pioli per la preparazione estiva

Complice l’esclusione del Milan dalla prossima Europa League, visto il mancato rispetto dei parametri imposti dal financial fair play, il ritiro della Fiorentina si appresta a cominciare in quel di Moena, dove preparerà il preliminare di Coppa e, più in generale, la prossima stagione agonistica. La squadra si ritroverà a Firenze, al centro sportivo Davide Astori, lunedì 2 luglio per poi raggiungere Moena il giorno 7. 20 i calciatori della prima squadra convocati più 8 giovani della Primavera aggregati al gruppo:

Portieri: Dragowski. Difensori: Biraghi, Diks, Hancko, Laurini, Olivera, Pezzella, Vitor Hugo e Venuti. Centrocampisti: Benassi, Cristoforo, Dabo, Saponara, Veretout, Eysseric. Attaccanti: Chiesa, Graiciar, Simeone, Thereau, Vlahovjc. Quindi i giovani: Brancolini, Ghidotti, Hristov, Beloko, Meli, Gori, Sottil e Montiel. Infine Cerofolini, Milenkovic, Sanchez, Baez, Schetino e Zekhnini si aggregheranno al gruppo nei giorni seguenti. Da sottolineare la presenza nella rosa della Fiorentina di un unico portiere, Dragowski, che mette fretta a Corvino in vista della campagna di rafforzamento. Così come i tanti giovanissimi che calpesteranno i prati di Moena, a caccia di una chance che magari regali loro la ribalta, come accadde a Federico Chiesa quando in panchina sedeva Paulo Sousa.