Ritiro Hellas Verona 2019: tutto quello che c’è da sapere

L’Hellas Verona ha reso note tutte le informazioni riguardo il ritiro estivo che per il terzo anno si terrà a Primierio

Si è alzato il sipario su Primiero 2019, località che per la terza volta consecutiva ospiterà l’Hellas Verona nel suo ritiro estivo pre stagionale. Come informa Hellaslive.it la splendida località del Trentino è pronta ad accogliere la squadra, lo staff e soprattutto i tifosi gialloblù che arriveranno nel periodo tra il 10 e il 21 luglio. La presentazione è avvenuta in mattinata nella sede del Club gialloblù.

LE STRUTTURE E L’HELLAS VILLAGE – Ad ospitare la squadra sarà, ancora una volta, l’Hotel Luis, mentre allenamenti e amichevoli si svolgeranno presso il Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano

ALLENAMENTI E AMICHEVOLI – Sono in programma tutti i giorni gli allenamenti della prima squadra presso il Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano. Sono inoltre in programma tre amichevoli*: – domenica 14 luglio: Hellas Verona-US Primiero – mercoledì 17 luglio: avversario da definire – sabato 20 luglio: avversario da definire