Ritiro Inter: la nuova scalata di Conte e Marotta comincia da Lugano. I nerazzurri a lavoro dall’8 al 14 giugno nel Canton Ticino

«Stiamo lavorando da dicembre per ricollocare un’orgogliosa società come l’Inter a livello nazionale ed europeo. Così inizia una stagione importante. Abbiamo trovato nella città Lugano un luogo per iniziare. Oggi siamo alla vigilia di questo evento in cui dobbiamo dimostrare di essere all’altezza». Con queste parole Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha voluto lanciare il ritiro dei nerazzurri di Conte in programma a Lugano, Svizzera, dal dall’8 al 14 luglio.

Nel Canton Ticino che il tecnico salentino proverà ad imprimere il suo marchio alla squadra in vista di quella che deve essere la stagione del rilancio. L’ultimo giorno del ritiro sarà arricchito da un amichevole col Lugano per la prima edizione della “Casinò Lugano Cup“, mentre gli allenamenti si terranno a porte chiuse. «Volevamo una città che ci accogliesse non solo dal punto di vista sportivo. Lugano ci dà possibilità di business, porteremo qui i nostri partner», ha spiegato l’ad corporate Antonello.