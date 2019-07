Ritiro Robben, il calcio internazionale saluta un vero campione

Ritiro Robben, il calcio mondiale perde un grandissimo protagonista. Saluta una delle ali più forti e vincenti della storia del calcio

Era nell’aria da settimane, oggi è arrivata l’ufficialità. Arjen Robben, dopo aver salutato il Bayern Monaco a fine stagione, lascia il calcio giocato. Lo fa a 35 anni, forse ancora pochi per come si è sviluppato il calcio moderno, ma evidentemente per lui era arrivato il momento corretto. E come biasimarlo, dopo la carriera che è stato in grado di portare avanti. Groningen, Psv, Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco sono i club che hanno avuto il privilegio di vederlo sfrecciare sulla corsia di destra.

In palmares tanti campionati nazionali, tante coppe di lega, tante supercoppe. A cui, ovviamente, si aggiungono i successi fuori dal proprio confine. Indimenticabile la Champions League del 2013 col Bayern, in quello che è stato l’anno più ad alto livello della sua carriera. Una scheggia imprendibile su quella corsia. La finta a rientrare sul mancino era sempre la stessa, eppure qualunque difensore non riusciva mai a fermarlo. Mancherà al calcio, adesso. Per lo meno da oggi i terzini europei possono stare un po’ più tranquilli.