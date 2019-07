Ritiro Robben, Klose appoggia la scelta: «È il momento giusto» – VIDEO

Ritiro Robben, Miroslav Klose appoggia la scelta dell’olandese: «Mi spiace, ma ha una famiglia e tre figli. È la cosa giusta»

Dopo l’annuncio di Arjen Robben di lasciare il calcio le opinioni nel mondo del pallone si inseguono. Come in ogni situazione che si rispetti, esiste chi è favorevole e chi lo è di meno. In tal senso lo appoggia Miroslav Klose, compagno dell’olandese per due stagioni al Bayern Monaco tra il 2009 e il 2011.

«Avete visto tutti quello che ha fatto in Germania, ma Robben ha anche una famiglia», dice l’ex bomber della Lazio. Prosegue: «Mi dispiace si ritiri, penso ci abbia pensato molto e anche per me è stato così. Credo abbia preso la decisione giusta, ha tre figli e ha scelto di fermarsi nel momento corretto».