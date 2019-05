Rivoluzione Suning: nuova sede dal 15 giugno e altri lavori ad Appiano

Suning ha intenzione di rivoluzionare gli ambienti dell’Inter: nuova sede della società a partire da metà giugno e Appiano rinnovato

La Champions deve essere ancora conquistata ma Suning non perde tempo e prepara il prossimo futuro dell’Inter. Il 14 giugno sarà l’ultimo giorno dei dipendenti nella sede di corso Vittorio Emanuele, poi il trasferimento in quella di via della Liberazione, a due passi dalla zona più alla moda e in continuo sviluppo della città.

Ad Appiano sarà costruita una nuova palazzina vicino alla palestra e agli spogliatoi, spiega il Corriere dello Sport. Ospiterà 40 camere singole, il ristorante, sale video e altri spazi riservati alla squadra. Ci sarà anche un parcheggio sotterraneo.